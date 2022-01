Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su administración ha pedido una explicación al Gobierno de los Estados Unidos sobre la intervención del FBI y la DEA en un caso en Quintana Roo.

“Hay una normatividad. Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiendo al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación. Si hubo informe, si hubo cooperación, de conformidad con las normas. No nos oponemos que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”.

Y recordó que el expediente del caso Rápido y Furioso está abierto nuevamente, tanto en México como en Estados Unidos, aunque dijo desconocer si la detención del ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, ocurrida ayer en la Ciudad de México, esté relacionada. (Por Arturo García Caudillo)