La Selección Mexicana de Futbol sufrió la segunda derrota en la era del técnico Gerardo Martino al caer en Cardiff un gol por cero ante Gales, en juego amistoso donde el tricolor intentó, pero fue incapaz de clavar el gol del empate.

El único tanto fue obra de Kieffer Moore al minuto 10′ de acción. Entre fallas a la defensiva y ofensiva, se conjunta el descalabro en uno de los partidos más flojos desde que está el argentino en el timón.

El técnico Martino dijo que no fue superado por el rival, y que el gol debió ser anulado por fuera de lugar.

“Nosotros no fuimos avasallados por el rival en ningún momento, el rival tuvo una sola ocasión, creo que es la única que tuvo en todo el partido, hizo un gol, un gol que no debió de ser válido”.

El próximo martes México se mide a Costa Rica en otro amistoso. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto@MiSelección)