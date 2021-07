Aunque aún no está definido que castigo se aplicaría a México por los gritos homofóbicos registrados durante el partido del sábado ante Trinidad y Tobago en Arlington, Texas, de la Copa Oro; el que el Tri juegue su siguiente encuentro a puerta cerrada podría ser una de las opciones, reconoce el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

“Y en cuanto posibles sanciones de la Concacaf, no hemos sido notificados todavía de ninguna actividad, se nos preguntaba el día de ayer si había la posibilidad de jugar a puerta cerrada el próximo miércoles, entendemos que esta es una de las opciones que esta revisando la Concacaf pero oficialmente al día de hoy no tenemos ninguna información de ellos, seguramente en las próximas horas tendremos comunicación directa”.

El dirigente se mostró muy molesto por el arbitraje del costarricense, Ricardo Montero y pide se inhabilite al silbante por poner en riesgo la integridad física de los jugadores tras la lesión que dejó fuera del torneo al delantero Hirving “Chucky” Lozano.

“En cuanto al arbitraje de la Concacaf tenemos una gran preocupación porque no es del partido pasado, hemos decidido mandar una serie de comunicados el día de hoy externando esta preocupación por la integridad del jugador mexicano ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos en donde sean arbitrados por la Concacaf”.

Indicó que el “Chucky” recibió 40 puntos de sutura y que permanecerá con la Selección durante los próximos días porque se le practicaran más estudios. (Por Manuel Trujillo Soriano)