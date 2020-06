Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, México promoverá el respeto a los derechos humanos, que no se use la fuerza para resolver los conflictos, y la cooperación para el desarrollo, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No queremos y eso ha caracterizado a este gobierno, no queremos cooperación militar, no queremos que nos apoyen con helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo, porque la paz es fruto de la justicia, no queremos enfrentar la violencia con la violencia, entonces esto ha significado un cambio, un viraje en política exterior”.

De hecho, explica, la votación obtenida por México al ser electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es un reconocimiento a la grandeza histórica y cultural de nuestro país. (Por: Arturo García Caudillo)