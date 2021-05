Tras un primer tiempo en el que dejo mucho que desear, la Selección Mexicana mejoró en el complemento para vencer por 2-1 a Islandia en juego amistoso celebrado anoche en el estadio de los Vaqueros de Dallas. El Tri vino de menos a más y sacó el triunfo con doblete de Hirving el “Chucky” Lozano que entró de cambio.

Birkir Saevarsson anotó por Islandia en el primer tiempo y en el complemento Hirving el “Chucky” Lozano que entró de cambio marcó un doblete para el triunfo del Tri y el entrenador Gerardo Tata Martino, comentó.

“A mi me gusta que el equipo tenga capacidad de gol en diferentes jugadores y hoy aprovechamos el buen momento de Hirving para ganar el partido”.

Lo lamentable fue que nuevamente se tuvo que activar el protocolo de la FIFA ante el grito homofóbico de parte de los aficionados hacia el portero rival, por lo que el árbitro Ted Unkel detuvo el encuentro al minuto 61, situación que lamentó el “Tata” Martino.

“Pienso que si tantas veces nos dicen que por favor no reproduzcamos el grito y que eso puede conspirar en contra de la selección y en contra de la suspensión del partido y puede haber sanciones, creo que eso es suficiente como para que la gente tome conciencia pero evidentemente esto tampoco esta garantizado, creo que es algo dañino para la selección, además de ser inapropiado pero a veces aún estas situaciones no se pueden estar en la cabeza de la gente”.

Por otro lado el “Tata” indicó que Erick Gutiérrez por lesión, será dado de baja para el Final Four y entra en su lugar, Diego Lainez.

(Por Manuel Trujillo Soriano)