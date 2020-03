Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el tema del coronavirus México saldrá adelante, pero no deben adelantarse vísperas, y sí actuar con serenidad y no dejarse manipular.

“¿Dónde está nuestra fortaleza?, en nuestro pueblo y en su cultura, ¿qué no han resistido los mexicanos en la historia?, todo, invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, gobiernos corruptos, y estamos de pie. Lo mismo ahora, vamos a salir adelante, hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación”.

Informó que este fin de semana viajará a Oaxaca para celebrar el natalicio de Benito Juárez, para lo cual, dijo, se reunirá sólo con los pobladores de Guelatao. También anunció que mañana conmemorará en la Torre de Pemex, el aniversario de la expropiación petrolera. (Por Arturo García Caudillo)