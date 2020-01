Ante la amenaza de guerra entre Estados Unidos e Irán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la postura de México será la de no intervención y autodeterminación de los pueblos e hizo un llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo:

“Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz”.

Por otro lado, aplaudió la aprobación en el Comité de Finanzas del Congreso estadounidense del T-MEC y consideró que la ratificación en el pleno se dará a más tardar el viernes, que será mayoritaria y casi como una aplanadora. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)