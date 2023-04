Se llevó a cabo el sorteo de la Copa Oro que se realizará del 16 de junio al 16 de julio en los Estados Unidos.

A la Selección Mexicana le tocó el grupo B el cual será el más fuerte, donde tendrá como rivales a Haití, Honduras y Qatar, luego del evento celebrado dentro del SoFi Stadium en Los Ángeles.

En el sector A, aparecen Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador preliminar 9 (Curazao vs San Cristóbal y Guayana Francesa vs Snt Marteen).

En el grupo C, Costa Rica, Panamá, El Salvador y ganador preliminar 8 (Martinica vs Santa Lucía o Surinam vs Puerto Rico).

Por último en el D están: Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador preliminar 7 (Trinidad y Tobago vs Guadalupe o Guyana vs Granada).

La etapa preliminar arrancará el 16 de junio, mientras la fase de grupos se jugará del 24 de junio al 4 de julio; cuartos de final del 6 al 9 de julio, semifinales el día 12 de ese mismo mes y la gran final el 16 de julio. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto@MiSelección)