Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las empresas españolas ofendieron mucho a los mexicanos durante el periodo neoliberal, pero a pesar de ello, siguen abiertas las puertas de México a la inversión extranjera.

“Se pueden seguir haciendo negocios en México, México sigue estando abierto a la inversión extranjera y a la inversión de España, negocios lícitos, que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción. Entonces yo creo que convenía el poner un límite a esa situación de descomposición que había en las relaciones económicas y comerciales, en donde perdía México, en donde se consideraba que México era tierra de conquista, eso ya no se va a permitir, pero no hay ninguna aversión”.

Por cierto, aseguró que la carta que envió al rey de España solicitándole una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista, aún no ha sido respondida. (Arturo García Caudillo)