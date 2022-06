La relación de amistad y cooperación bilateral entre México y los Estados Unidos no cambiará si acaso el presidente López Obrador no asiste a la Cumbre de las Américas, asegura el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar.

“Las relaciones entre México y los Estados Unidos son relaciones muy buenas, y el presidente Biden y el presidente López Obrador están trabajando muy bien en muchísimas cosas y así va a seguir. En pronto tiempo se harán las decisiones, ¿no? Ahora todavía en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones. Todavía no sabemos quién va a ir y quién no. Pero lo que no va a cambiar es que la relación entre México y los Estados Unidos siempre va a ser una relación buena”.

Tras su participación en la Presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias, Salazar explicó que la relación bilateral siempre será buena porque somos vecinos, y ambos gobiernos trabajan juntos en benficio de los dos pueblos y del continente. (Por Arturo García Caudillo)