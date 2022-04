La Selección Mexicana no pudo ganarle a Guatemala al empatar a cero goles en juego amistoso celebrado en Orlando, Florida, con un cuadro alterno y muchas caras nuevas.

De nada sirvió que el tricolor tuviera la posesión de la pelota, pues no pudo marcar el gol de la diferencia; realizó 17 disparos y solo 4 fueron a la portería.

Estuvo ausente Gerardo Martino y al final del juego esto dijo Sebastián Córdova: “Creo que es muy difícil, tuvimos un día de trabajo nada más. Entonces, fue más que nada para ver la actitud, que vieran que todos queremos estar acá. Siento que fue más para eso, para ver cómo están los chavos y todos tuvimos muy buena actitud. Creo que estuvo muy bien, el partido no se ganó, pero sí se notó mucho la actitud que todos tuvimos”. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: MiSelección)