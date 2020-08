Hay aves que pasan el pantano sin mancharse, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las acusaciones de corrupción en contra de su hermano Pío, pues la intención de estos señalamientos, es para dañar su imagen.

“El propósito es ese, dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso, y tengo mi conciencia tranquila. Por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción en México, y acepto el desafío”.

Explicó que el otro involucrado en esta acusación, el ex coordinador nacional de Protección Civil, David León, le informó hace cinco días, sobre la probable aparición de los videos en los que entrega dinero en sobres para financiar al partido Morena, por lo que no se sorprendió, y hasta dijo estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía. (Por Arturo García Caudillo)