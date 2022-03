Otra derrota de los Bravos que ahora cayeron un gol por cero ante el León, con gol de Elías Hernández, en juego celebrado en Ciudad Juárez, por la fecha 9 de la Liga MX. La diferencia fue un golazo, pues pese al triunfo el cuadro Esmeralda no dio un juego interesante.

Bravos sigue siendo el peor equipo en la tabla del porcentaje, y el Tuca Ferretti dijo estar preocupado y además que la directiva ya tiene su renuncia por si desean cambiar de timón.

“No me siento tranquilo, al contrario, mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita, yo asumo mi responsabilidad y la directiva tiene la decisión”.

para hoy: Gallos Blancos recibe al Atlas, Monterrey al América, Cruz Azul Vs Puebla y Chivas recibirá al Santos. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoLigaMX)