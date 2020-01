Integrantes de la Asamblea de Barrios tomaron los accesos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para exigir no sean retirados de los predios que utilizan para vivir.

Los alrededor de 150 manifestantes, que portan mantas en la que demandan a las autoridades una vivienda digna, no permiten el ingreso ni salida de los empleados y advierten que no se retirarán hasta que sean atendidos.

Debido a la protesta, hay cortes a la circulación en la calle Gabriel Hernández.