Miente el gobernador Enrique Alfaro al acusar a Morena de orquestar la violecia en las manifestaciones de la semana pasada por el asesinato de Giovanni López, explica la Secretaria General del Partido, Yeidckol Polevnsky.

“El gobernador miente ampliamente. Creo que es muy claro que el gobernador dio una orden de que tenían que llevar todos tapabocas y que el fue muy duro en esa postura, permitiendo que los policías pudieran reprimir a quienes no tuvieran tapabocas”.

Polenvsky asegura que debido a las recomendaciones de Quédate en Casa por el covid 19, ella permanece en la Ciudad de México. Aunque me convirtieron en trending topic la semana pasada, ni siquiera dice, he puesto un pie en Jalisco. (por Gricelda Torres Zambrano)