La mayor preocupación del gobierno mexicano en materia de migración, es la cantidad de menores no acompañados que cruzan la frontera en busca de llegar a Estados Unidos, asegura el canciller, Marcelo Ebrard.

“La preocupación mayor que tenemos es esa. ¿Porqué aumenta el número de menores no acompañados?, porque las disposiciones legales tanto en nuestro país como Estados Unidos como es lógico, protegen a esos menores. Entonces no puedes repatriar a una persona que va con un menor, pero después el adulto desaparece y te dejan al menor. Entonces para eso también estamos diseñando una serie de medidas, para proteger a esos menores y que no se dé ese tráfico”.

Explicó que en México en este momento hay mil 800 menores en esa situación. Asimismo, aseguró que se trabaja ya de la mano con Estados Unidos, y que le llena de esperanza que el presidente Biden haya designado a la vicepresidente Kamala Harris para atender el tema migratorio.

(Por: Arturo García Caudillo/Foto: gob.mx)