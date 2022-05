El gran juego que dio Tigres en la semifinal de vuelta ante el Atlas, donde estuvo a un paso de realizar una hazaña, quedará solo en el recuerdo, pues aunque perdió al final 5-4 global, el equipo de los llamados “Incomparables” perderá 2-0 en la mesa por alineación indebida.

El cuerpo técnico de los Felinos metió a Florian Thauvin al campo, por Hugo Ayala. En ese momento el equipo felino jugó con nueve jugadores no formados en México y el reglamento establece que solo se permiten 8.

Nahuel Guzmán, Nico López, Igor Lichnovsky, Rafael Carioca, Luis Quiñones, André-Pierre Gignac, Yeferson Soteldo, Guido Pizarro y Flo estuvieron en el campo casi todo el segundo tiempo, algo que reglamentariamente no está permitido.

Miguel Herrera aceptó y asumió el error: “Error mío completamente. Desconcentración, porque estaba pensando en los goles. Ya tenía yo el cambio en la cabeza y Hugo vino y me dijo que no podía más que le dolía mucho la espalda de un golpe y bueno, responsabilidad cien por ciento mía”. Al final del juego la Liga MX envió comunicado para decir que solicitó a la Comisión Disciplinaria una investigación. (Por Martín Navarro Vásquez)