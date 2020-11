El América no pudo dar la remontada y quedó eliminado de la Liguilla de la Liga MX, al perder en el Estadio Azteca dos goles por uno ante las Chivas. Sin rodeos, el técnico Miguel Herrera dijo que simplemente es un fracaso.

“Fue desafortunado, tremendos goles, tuvimos un par de oportunidades para rescatar pero no pudimos. Si el equipo no levanta un título es un fracaso, de mi continuidad pregúntenle a Santiago”.

Agregó que fue un torneo atípico por muchas situaciones: “Una temporada difícil, pero no es pretexto. No tuvimos argumentos, nos faltó actitud en el inicio del partido. En el segundo tiempo ya estaba entregado el equipo. No fue un torneo bueno en muchos aspectos por el final que tenemos. Las 17 fechas fueron buenas, pero la Liguilla es mala y eso es lo que califica a los clubes”. (Por Martín Navarro Vásquez)