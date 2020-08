El presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizó los videos que este jueves se dieron a conocer, en los que el ex coordinador nacional de Protección Civil, David León, entrega a uno de los hermanos del presidente López Obrador, sobres con dinero, pues eran para financiar a su Movimiento.

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo. De todas maneras, siempre he dicho de que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad y tenemos que actuar de manera consecuente”.

No es lo mismo que en los casos Lozoya y García Luna, sin embargo, aseguró que es deber del periodista que dio a conocer esta información, o de los ex presidentes Salinas, Calderón o Peña, presentar la denuncia correspondiente. (Por Arturo García Caudillo)