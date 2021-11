Desde enero de 2019 a la fecha, la Policía Vial reporta multas a 122 mil 188 motociclistas por irregularidades y la falta de equipo de seguridad. De ellas el 45 por ciento son por no usar el casco y 20 por ciento porque son unidades que no cuentan con la documentación necesaria.

Otros 30 mil 500 conductores de motos fueron sancionados económicamente por no portar los elementos de seguridad que exige la ley, como el chaleco reflejante. De estas sanciones, sólo hay 884 personas por llevar menores de edad que no pueden sujetarse por sus propios medios o alcanzar el posa pies.

Entre las recomendaciones que emiten las autoridades para evitar accidentes entre motociclistas, está que circulen por un sólo carril, pero también que no desplazarse a exceso de velocidad y usar siempre los elementos de seguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)