El grupo Mocedades visitó Guadalajara para presentar su más reciente disco Infinite Duets y anunciar que el 1 de octubre se presentarán en el Auditorio Telmex. La agrupación española aseguró que, para su concierto en la perla tapatía, no podría faltar el mariachi.

“Nosotros siempre que venimos a Jalisco se nos pone cara de Mariachi, el corazón se viste de fiesta, y como la palabra Mariachi, como decía que ella canción de Juan Gabriel mariachi quiere decir fiesta, pues nosotros no podemos venir a Jalisco sin tener la osadía de cantar con mariachi”.

Además, Mocedades mencionó que no les gustaría realizar una bioserie, pero sí un musical en el que se cuente parte de su historia por más de 5 décadas de trayectoria artística. (Por Katia Plascencia Muciño)