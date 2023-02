Será hasta la próxima semana cuando el Pleno del Senado de la República discuta las modificaciones que los diputados realizaron a cuatro de las leyes secundarias en materia electoral que conforman el llamado Plan B, así lo comenta el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“Hemos acordado turnar a comisiones. El Plan B en materia electoral se turnó ayer a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Estudios Legislativos; y no vamos a apresurar, no vamos a precipitar el dictamen. Había una parte del grupo y algunos legisladores, que hubieran pensado o que creían o que querían que hoy se aprobara todo para que se enviara al Ejecutivo a su publicación y a su promulgación. Pero es un tema importante”.

Explicó que es el mismo procedimiento que han seguido con todas las reformas e iniciativas que han llegado al Senado, el de no dispensar trámites ni aprobar leyes en fast track. (Por: Arturo García Caudillo)