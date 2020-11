El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, 356 votos a favor, y 154 en contra, la reforma para modificar la fecha de la convocatoria para la Consulta Popular mediante la cual se juzgará a los ex presidentes, misma que se celebrará el 1 de agosto del 2021. Es la voz de la presidente de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri.

“Aprobado en lo general y en lo particular Por 306 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de Consulta Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”.

De esta forma, el decreto y la convocatoria para este ejercicio ciudadano entrarán en vigor el 15 de julio del 2021, es decir, quince días antes de que se lleve a cabo la consulta, de forma que no se junte con la elección intermedia. (Por Arturo García Caudillo)