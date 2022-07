Ante las reacciones generadas por la propuesta de combatir a “motoladrones” restringiendo el acceso a motociclistas a ciertas zonas de la ciudad, como el Centro Histórico, Chapultepec o Providencia, el promotor de la iniciativa, Luis Cisneros, señaló que tras dialogar con diferentes sectores habrá cambios en la iniciativa.

Pasará de una medida restrictiva a una preventiva, donde en lugar de impedir el paso a motociclistas, se facultará a policías a realizar operativos e inspecciones.

Para garantizar el respeto a derechos humanos, se les colocarán cámaras de solapa a los elementos para documentar la acción, si no, no podrá confiscarse la motocicleta.

“Para que puedan realizar operativos, solicitar la documentación y en caso de no acreditar la legal propiedad del vehículo automotor, de la motocicleta pueda retirarse de circulación”.

Señaló que esta medida es socializada con regidores, asociaciones de motos y organismos de derechos humanos, para que se respeten las garantías de los motociclistas. Se espera que se vote en próximas sesiones en el pleno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)