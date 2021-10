Fieles a San Judas Tadeo abarrotan esta tarde su templo en la colonia Colinas de La Normal a pesar de que no abrió sus puertas por la pandemia.

Muchos enfundados en su tradicional atiendo de color verde y blanco dijeron no estar de acuerdo en que esta iglesia hoy hubiera cerrado las puertas.

“Nosotros decimos por qué aquí y los antros y otras cosas, sí las dejan, sí abren y pues no se nos hace justo, pero bueno”.

Los fieles de San Judas Tadeo continuarán su celebración prácticamente toda la tarde y parte de la noche aunque sea afuera en la calle. (Por José Luis Jiménez Castro)