El olímpico jalisciense en el Pentatlón Moderno en Tokio 2020, Álvaro Sandoval, está molesto e inquieto luego de que la Conade le notificó que le aplicará un recorte a la beca que percibe mensualmente. De recibir 30 mil pesos ahora solo le entregarán 6 mil.

“Me deja un poco inquieto porque ese dinero que recibiría lo utilicé para campamento y tener extras en mis viajes y este año que fue olímpico no me faltó nada. El siguiente año ya tenia pensado irme a Polonia”, dijo Sandoval.

La justificación de la Conade es que México no tuvo un buen desempeño en los pasados Juegos Olímpicos. Álvaro Sandoval quedó en el lugar 35 del Pentatlón en Tokio. (Por Martín Navarro Vásquez)