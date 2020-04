Iracundos salieron esta tarde de la Recaudadora Estatal 00 del Centro de la ciudad, decenas de contribuyentes pues desde hace varios días la página de Hacienda del Gobierno no funciona y al acudir personalmente los regresaron.

Para colmo tuvieron que soportar a uno que otro empleado majadero, expresa una de las afectadas.

“Y en la página no sirve y hemos venido varías gentes a decir: -Oiga, mire necesito esto- y que te mandan por un tubo. Lo único que dicen: -si no lo hacen por Internet, se fregó-”.

Señala que mientras el Gobierno del Estado invita a quedarse en casa, por otro lado los obliga a acudir personalmente a las recaudadoras estatales porque simplemente la página no funciona. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Cuartoscuro.com)