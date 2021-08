Mucha molestia ha causado durante toda la mañana el cambio de horario de citas, así, a vote pronto, para vacunarse contra el Covid aquí en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara.

Quienes tenían cita para las 8:00 de la mañana ahora tendrán que esperar a las 4:00 de la tarde; los de las 9:00 a las 5:00; los de las 10: a las 6:00 y así sucesivamente.

Hablan dos afectados.

“A mi me toca a las 11:30 y traigo mi hoja y que ahora no, me toca hasta las 6:30 de la tarde”.

“-¿Y a qué hora le tocaba?- A las 2:00 de la tarde y nos agarramos tiempo para venirnos para ver si esta -¿A qué hora les va a tocar?- Pues hasta las 6:00, yo creo”.

Aquí en el CUCEI la única que da información sobre los cambios de horario en las citas de vacunación es una manta colgada en la barda. (Por José Luis Jiménez Castro)