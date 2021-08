El director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez dio la cara ante el mal inicio del torneo que ha tenido el equipo y envió un mensaje a la afición del “Rebaño”.

“Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, esto es realmente increíble. Sin embargo, y más allá de algunas críticas, estoy convencido de que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo tenemos un buen plantel, no equipo, que es muy distinto”.

Dijo que ya llegará el momento de tomar decisiones, pero que por lo pronto respalda la continuidad del entrenador Víctor Manuel Vucetich.

“El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando y yo estoy haciendo la mía que es analizar y evaluar y ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar”.

Las Chivas visitan este próximo sábado al Monterrey en su partido de la fecha 6.

(Por Manuel Trujillo Soriano)