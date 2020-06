La llegada de Yeidckol Polevnsky ya genera inconformidades dentro de la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. El dirigente estatal del partido, Hugo Rodríguez, afirmó que el cargo que se le dio a la ex lideresa nacional, como secretaria general de Morena en Jalisco, simplemente no existe y que el sigue siendo el presidente.

Rodríguez fue crítico al señalar una injerencia del senador Alejandro Peña y del ex delegado Carlos Lomelí Bolaños:

“Si viene a trabajar para Alejandro Peña o para Carlos Lomelí, no está trabajando para Morena. Si viene a hacer un compañamiento y a trabajar con todos los morenistas del estado, bienvenida; estaremos haciendo el partido más fuerte para las elecciones del 21”

Rodríguez afirmó que sus cargo no estará supeditado a Polevnsky y que de tratarse de una imposición, señaló que ya se están realizando acciones ante el Tribunal Federal Electoral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)