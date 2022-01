La cantante Mónica Naranjo llegó a Guadalajara para presentar su gira “Puro Minage” en el Auditorio Telmex por casi dos horas.

Para ingresar al recinto era necesario presentar una Prueba de Covid-19 Negativa o el certificado de vacunación, mismo que el 90 por ciento del público mostró al acceso, pero hubo personas que ni enteradas estaban.

“Nosotros vimos en las noticias que era oficial hasta mañana, -¿y en la taquilla la hora de comprar el boleto nos dijeron?- No, es que lo compraste por Internet ¿verdad? y pues ya no había hora de hacerse la prueba”.

Pero eso no impidió que aproximadamente 4 mil 500 fanáticos disfrutaran de éxitos como “Sobreviviré” con Mónica Naranjo acompañada sólo de un pianista.

“Cuánto tiempo… Dos años, y cuantas ganas”.

Pasadas las 11 de la noche, Mónica Naranjo se despidió y prometió volver pronto a su amada Guadalajara. (Por Kevin Casillas).