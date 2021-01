La Federación Mexicana de Futbol, presentó a Mónica Vergara como la nueva entrenadora de la Selección Mexicana femenil en sustitución de Christopher Cuéllar y a partir de ahora, toda la estructura de los equipos femeniles estará encabezada por mujeres. Mónica se encargará de la Selección Mayor, Maribel Domínguez se hará cargo de la Sub 20; Ana Galindo encabezará a la Sub 17, y Karla Maya dirigirá la Sub 15.

El Director de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado, indicó que el proyecto busca mantener una misma identidad en todas las categorías.

(Por Manuel Trujillo Soriano)