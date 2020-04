A pesar de que convocó a sesión ordinaria para el lunes a mediodía, y de que cuenta con el apoyo del partido en el poder y sus aliados, no será fácil alcanzar el quórum para poder trabajar, particularmente si no se presenta la oposición, así lo expresa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

“La ausencia de los cuatro, PRD, PRI, PAN y MC, los cuatro si se ausentan nos hacen difícil lograr el quórum. Si en condiciones normales nos complicamos para lograr el quórum, imagínense en emergencias, donde tenemos problemas de traslado, donde no hay boletos de avión, donde las líneas aéreas han suspendido, donde hay personas mayores de sesenta años que tienen cuidados intensivos o cuidados en su salud. Es decir, no está fácil”.

Explicó que sólo se discutirá la Minuta sobre la Ley de Amnistía, a pesar de que la oposición solicitó incluir otros temas. (Por Arturo García Caudillo)