Rechaza el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que esté usando chicanadas para evitar que se elijan a los nuevos comisionados del INAI.

“Para debatir con altura, no con actitudes porriles, viscerales y cobardes. No puedo admitir de ninguna manera, de ninguna manera que yo use chicanadas, no lo admito, soy un hombre honorable y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas que por el egocentrismo siempre quieren la nota fácil, las ocho columnas. Es falso totalmente que yo use chicanadas”.

Y es que la oposición acusa que se está retrasando la designación de las dos vacantes que se abrieron hace un año en el Instituto de la Transparencia, no sólo por parte del presidente de la República, sino también por la bancada de Morena, y lo mismo reclaman en el caso del proceso de elección de una tercera vacante, misma que se abrirá este viernes. (Por Arturo García Caudillo)