El Monterrey dejo escapar el triunfo en los últimos minutos y se tuvo que conformar con empate a un gol ante Pachuca en el cierre de la fecha 10 del Torneo de la Liga MX anoche en el estadio Hidalgo, situación que dejó molesto al entrenador de los Rayados, Antonio Mohamed.

“No, no estamos contentos porque queríamos ganar esa es la realidad así que bueno nos faltó un poco, análisis, no, no hicimos todo bien para ganar y no pudimos así que tenemos que seguir mejorando. De errores personales nuca hablé, hablo de rendimiento individual que tenemos que seguir mejorando todavía el equipo puede dar más a nivel individual y colectivo y los errores son parte del juego así que de los errores nos tenemos que reponer, tenemos que seguir mejorando”.

Sebastian Vegas le dio ventaja al Monterrey e Ismael Sosa empató por los Tuzos, ambos equipos terminaron con diez al ser expulsados, Ake Loba por los Regios y Raúl Salinas por el Pachuca.

Luego de diez jornadas, Pumas y Cruz Azul comparte el primer lugar de la clasificación general con 22 puntos pero con mejor diferencia de goleo para el equipo de la UNAM, les sigue el León en el tercer sitio con 21 unidades.

En el goleo individual Jonathan “Cabecita” Rodríguez de Cruz Azul Y André Pierre Gignhac de Tigres comparten el primer lugar con ocho tantos cada uno.

Para la jornada once destaca el clásico América-Chivas a disputarse el sábado en el estadio Azteca.

(Por Manuel Trujillo Soriano).