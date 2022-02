Todo listo en Abu Dabi para el debut de los Rayados del Monterrey en el Mundial de Clubes. Los del Norte se medirán al club de Egipto, Al-Ahly, a las 10:30 de la mañana hora centro, de este sábado.

Los egipcios tendrán 5 bajas, pues Egipto juega la final de la Copa Africana el domingo, pero eso no es ventaja, dice el técnico mexicano, Javier Aguirre.

“Al Ahly es buen equipo, no sólo estos de selección, está acostumbrado a jugar dos o tres competencias, no hay ninguna ventaja, es África contra CONCACAF, no veo ventaja y veo un partido igualado”, dijo Aguirre.

Rayados ya cuenta con seis jugadores que estuvieron en la pasada Fecha FIFA: Los mexicanos Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Luis Romo, además del colombiano Stefan Medina, y los argentinos Maxi Meza y Esteban Andrada. (Por Martín Navarro Vásquez)