El Monterrey ganaba 1-0 pero no supo mantener la ventaja y con gol de último minuto de Mauro Manotas, los Xolos le sacaron el empate 1-1 en duelo celebrado en la Sultana del Norte.

Maxi Meza con un golazo puso al frente a los Rayados antes de que finalizará el primer tiempo. El entrenador, Javier Aguirre, dijo que no está preocupado pese a que su equipo le cuesta mucho hacer goles.

“Estaría preocupado si no llegamos, si todo el partido es en contra, en contra, en contra pero los tres partidos que nos hemos sacado puntos o los cuatro ya pues tuvimos ocasiones podemos revisar los videos y siempre hay una, dos o tres ocasiones aunque nos cuesta un mundo hacer un gol”

Con el empate el Monterrey llega a 12 puntos con un partido pendiente y los Xolos a 13 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)