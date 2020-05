La dirigencia de Morena en Jalisco todavía no define la sanción que se aplicaría contra la diputada Patricia Meza, quien volteó bandera y votó a favor del crédito por seis mil 200 millones de pesos, toda vez que en sus estatutos no prevén la expulsión por votación o las expresiones de algún legislador, informa su titular, Hugo Rodríguez.

Insiste en que primero tendrá una reunión con la legisladora esta tarde para conocer sus argumentos.

“Los estatutos de Morena no permiten la sanción a ningún legislador ni por su manera de votar ni por sus expresiones en su función, claro, pero sí puede integrarse un expediente en la Comisión de Honestidad y Justicia para que le sean cancelados sus derechos políticos en Morena”.

El partido insistió que la deuda por seis mil 200 millones de pesos del Gobierno de Jalisco no tiene sustento moral, legal, económico ni sanitario. (Por Mireya Blanco)