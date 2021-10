El aspirante de Morena a la alcaldía de Tlaquepaque, Alberto Maldonado pide al Congreso de Jalisco que emita cuanto antes la convocatoria para las elecciones extraordinarias, que deberán realizarse antes del 29 de noviembre, para conocer las bases.

Adelantó su oposición al uso de urna electrónica.

“No estamos de acuerdo y nos vamos a oponer como partido a la utilización de las urnas electrónicas no estamos de acuerdo en esto porque se puede prestar a trampas, ya hemos visto los errores, la tecnología no tiene palabra de honor y no hay como lo humano. Entonces estaremos pidiendo que se haga como debe de ser, con seres humanos con casillas y estaremos muy atentos..”

Ratifica que irá en coalición a la elección extraordinaria con el Partido Verde y con el PT y no descarta al PRI. (Por Claudia Manuela Pérez)