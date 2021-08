En medio de los cuestionamientos de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados en comisiones del Senado, aprobaron en lo general el dictamen para expedir la Ley de Revocación de Mandato. Antes de abandonar la sesión virtual, la ex canciller Claudia Ruíz Massieu, explicó el por qué de la negativa de PRI, PAN, PRD y MC.

“Nuevamente se quiere al vapor, sin construir consensos, sin escuchar a la oposición, sacar una ley importante, sin análisis profundo y sin la participación activa de la pluralidad política. Creo que la prisa es mala consejera, no me parece que haya prisa para atender este tema”.

La apuración del Partido en el Poder es para solicitar un nuevo periodo extraordinario de sesiones y aprobar esta iniciativa antes de que inicie la 65 Legislatura, es decir, antes del 1 de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)