Legisladores de Morena, PT y Verde Ecologista, llevaron a cabo este lunes una reunión en la Junta de Coordinación Política del Senado, para refrendar el apoyo a su candidato a la gubernatura de Tamaulipas. Este que acto fue transmitido en redes sociales, fue repudiado por la oposición, pues implica uso de recursos públicos, como explica el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería.

“Es vergonzoso que se use el Senado de esta manera, que se usen los recursos públicos para cuestiones que no, desde el Senado se tienen que tomar, par eso son las autoridades electorales. Pedimos, exigimos a las autoridades del Senado a que dejen de lado este uso, que por supuesto es parcial, para un simpatizante de su movimiento, pero que no les está permitido hacerlo desde la investidura que tienen quienes ostentan los cargos de dirección en el Senado de la República”.

Es inaceptable, reiteró, llevar una campaña proselitista al Senado, y de nada vale que el candidato sea senador con licencia. (Por Arturo García Caudillo)