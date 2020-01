El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, hizo un llamado a sus compañeros legisladores y a las diferentes autoridades educativas, a trabajar en un nuevo modelo de financiamiento para las universidades.

“Reflexionar sobre el modelo de financiamiento de las universidades, que no exista esta incertidumbre anual de, por un lado tener los suficientes recursos para cerrar el ejercicio, y por el otro tener los recursos suficientes para enfrentar el siguiente ejercicio. Yo creo que ese nivel de incertidumbre es un obstáculo para la planeación. Entonces yo creo que este año tenemos el reto de definir un nuevo modelo de financiamiento, porque si no, ni vamos a lograr el objetivo de la universalidad, no vamos a aumentar los espacios ni la calidad de la educación”.

Y se comprometió a que las leyes generales de Educación Superior, y de Ciencia y Tecnología no se aprobarán sin el consenso de las universidades. (Por Arturo García Caudillo)