No es suficiente la licencia que solicitó el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, pues cubrir un delito como el acoso sexual es algo grave, consideró la diputada local morenista, Norma Valenzuela.

La legisladora indicó que se debe llegar más allá, como la presentación de una denuncia.

“Los reprobables actos del alcalde de Tototlán configuran un delito y debe ser sancionado. El habar solicitado licencia no es más que una simulación. Exigimos que se separe del cargo y que asuma las consecuencias de sus actos”.

Hace un par de semanas se hizo público que el munícipe, quien presentó el hoy una licencia a su cargo, revictimizó a una empleada del ayuntamiento a quien trató de persuadir para que no presentara denuncia tras sufrir acoso sexual por parte de un director del ayuntamiento. (Por Aníbal Vivar Galván)