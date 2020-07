Mediante sus redes sociales, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, informa que la movilidad en el estado es de 71 por ciento y con este panorama no se abrirá una nueva actividad económica.

En el mensaje difundido, el mandatario asevera que la movilidad actual no es por culpa de la reapertura de algunas actividades económicas, sino, por la gente que sale a todo menos a lo esencial. Agrega que hay un 73 por ciento, de capacidad hospitalaria disponible, sin embargo, esta no será suficiente si la movilidad continúa en los niveles vistos y las medidas sanitarias relajadas.

Este domingo se esperaba un mensaje por parte de Alfaro Ramírez, mismo que fue pospuesto para el martes. (Por Rodrigo de la Rosa)