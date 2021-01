Entre las fallas que aspirantes a candidaturas independientes detectaron en la aplicación del INE para la recolección de apoyos, está la foto que se exige de cada uno de los firmantes. Acusan que debe tomarse a un metro de distancia, exponiendo al aspirante o auxiliares al Covid-19. Al cargar las firmas, la app presenta múltiples fallas.

Otro tema es que se requieren teléfonos de gama media o alta para usar la aplicación, lo que pone en desventaja a varios aspirantes. En el juicio que se interpuso ante el Tribunal Electoral, el aspirante José Martínez expone:

“Quisiéramos que sobre todo la herramienta de autofirma estuviera funcional para que toda la gente que quiera firma desde su casa no se tenga que exponer al contagio y por supuesto que también ampliar los plazos, porque pues hemos perdido tiempo ya estas primeras tres semanas que no ha funcionado bien”.

Agregaron aspirantes que la aplicación no está diseñada para ser usada por personas con discapacidad, ni siquiera por adultos mayores cuando deben de colocar su firma digital en pantalla.

(Por: Héctor Escamilla Ramírez)