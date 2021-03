Todavía hay tiempo para que los gobiernos municipales, estatal y federal hagan un serio esfuerzo para coordinarse y combatir, para tratar de sofocar, en la medida de lo posible, el fuego abrasador que podría encenderse en el sur del estado.

El actual dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández García, nunca ha sido un político de aspavientos, de expresiones estruendosas o dramáticas, por naturaleza su tono suele ser conciliador, aún con sus rivales políticos, por eso debe tomarse en serio su denuncia de que el Partido Revolucionario Institucional no registró candidaturas a presidente municipal en Jilotlán de los Dolores y Tecalitlán por no contar con las condiciones de seguridad y para no exponer a sus candidatos.

Además, habría que considerar que el caso de su candidata en San Cristóbal de la Barranca, a la que el PRI le pidió no hacer campaña y cuidar su seguridad, no es un hecho aislado, fortuito, circunstancial, en Jalisco, donde la presencia de la delincuencia organizada podría cubrir con el abrasador fuego de la violencia y la intimidación algunas regiones de la entidad.

Desde hace por lo menos una décadas está claramente documentada la siniestra presencia de las bandas delictivas en las contiendas electorales de Jalisco, razón por la cual el gobierno de la entidad debería procurar una sólida y amplia coordinación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien el pasado jueves 5 de marzo del 2021 mostró su preocupación por la seguridad de los candidatos que estarán en las boletas para los comicios del próximo domingo 6 de junio del 2021.

Además, tendría que fortalecerse una coordinación amplia con el Ejército, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

Hay un eje del mal en la frontera de Michoacán con Jalisco que incluye a poblaciones como Tepalcatepec, Coalcomán, Buenavista Tomatlán, Carrillo Puerto, Apatzingán, Chinicuila y Aguililla. Territorio de disputa entre diferentes grupos delictivos, en diversos tiempos y circunstancias, cuando se ha despertado el apetito de control de Los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fuego por estas disputas consume inevitablemente a poblaciones jaliscienses de la región sur como Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Gómez Farías, Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán de Vadillo y Ciudad Guzmán.

Los antecedentes de violencia en la frontera sur de Jalisco están registrados por lo menos desde el 2010.

Jueves 8 de octubre del 2010.- Nueve policías preventivos estatales de Jalisco fueron emboscados y asesinados por una banda de narcotraficantes provenientes del Estado de Michoacán, muy cerca de Jilotlán de los Dolores, en el camino que conduce a la Presa Chilatán, en las colindancias con Tepalcatepec.

Viernes 10 de diciembre del 2010.- Se enfrentaron en la plaza principal de Tecalitlán dos bandas de pistoleros, con un saldo de por lo menos 13 personas muertas y 27 heridas. Ese día los pistoleros de José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, habrían intentado matar al jefe de un grupo contrario, José Guadalupe Serna Padilla, conocido como el sobrenombre de “El Zopilote”.

Viernes 27 y sábado 28 de mayo del 2011.- En el poblado Villa Doctor Gómez, conocido coloquialmente como Las Lomas, un caserío en el cual viven alrededor de 800 personas, en el Municipio de Jilotlán de los Dolores, pegadito a la frontera sur de Jalisco con Michoacán se realizó un operativo para detener a una banda de presuntos delincuentes, en el que participaron elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina-Armada de México. Hubo por lo menos 11 pistoleros muertos, 36 detenidos y dos agentes de la ley heridos, justamente en la zona donde colindan Tepalcatepec, Michoacán, y Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

La presunción de las autoridades fue que los detenidos, integrantes del “Cártel de la Familia”, se encontraban escondidos en el poblado de Las Lomas, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, esperando instrucciones de su jefe, José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”, para atacar al grupo autodenominado “Los Caballeros Templarios”, con quienes disputan el control de la zona.

Miércoles 5 de noviembre del 2014.- Fue asesinado a balazos (le dispararon 40 proyectiles), en Ciudad Guzmán, el presidente con licencia de la delegación del PAN en Jilotlán de los Dolores, Abel Licea Ortiz, quien aspiraba a ser candidato a la Alcaldía de su municipio en los comicios del 2015.

No hay que perder de vista que la muerte ya estuvo presente en los comicios de hace tres años y cobró por lo menos la vida de cuatro políticos jalisciense.

Viernes 8 de diciembre del 2017.- El coordinador de Morena en Casimiro Castillo, Miguel García González, fue ultimado cuando era considerado precandidato a la alcaldía de ese municipio.

Domingo 24 de diciembre del 2017.- Fue asesinado el activista social y coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta, Salvador Magaña Martínez.

Jueves 28 de diciembre del 2017.- Asesinan a balazos al diputado local del PRD, Saúl Galindo Plazola, en Tomatlán. Era también precandidato a la alcaldía de ese municipio.

Domingo 15 de abril del 2018.- Fue asesinado a balazos el Alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, en la carretera que va de Tepalcatepec al citado Municipio. El Edil emecista con licencia buscaba reelegirse en el próximo proceso electoral como candidato de Movimiento Ciudadano.

Inhibir la presencia del crimen organizado en las campañas políticas no es tarea fácil, para evitar que imponga su voluntad por la fuerza o mediante sobornos, para quitar o poner candidatos, o para imponer a los candidatos ganadores algunos funcionarios en áreas clave, como la seguridad pública. Pero las consecuencias serían muy graves si las autoridades de los tres niveles de gobierno se paralizan por negligencia, miedo o complicidad. (Por Pedro Mellado Rodríguez)