Como verdaderos rockstars salieron del Auditorio Benito Juárez los 12 menores de edad que este mediodía lograron vacunarse contra el Covid, luego de que sus papás tramitaron un amparo para ello.

Los menores, de entre 12 y 17 años, enfundados en camisetas amarillas, que decían “Somos 12 y faltan más” eran esperados por la puerta trasera del inmueble por reporteros, con cámaras y micrófonos los abordaron.

Mauricio, de 13 años, esto fue lo que dijo tras ser vacunado.

“Me siento normal, me siento bien de que ya estoy vacunado. El único problema es que hay muchos compañeros y gente en general que no puede vacunarse, no tuvieron la misma oportunidad que nosotros y me siento bien, ni modo, mal por ellos”.

La segunda dosis para estos menores de edad será el próximo 15 de octubre a las 10:30 de la mañana para aplicarse la Pfizer. (Por José Luis Jiménez Castro)