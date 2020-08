Andrés Terrones, uno de los pilares de la Sonora Santanera falleció este martes, así lo dio a conocer la agrupación de música tropical en sus redes sociales. El llamado “Chaparrito de Oro” fue parte importante del grupo que formaron Carlos Colorado, Juan Bustos y Silvestre Mercado, en 1955. La voz de Terrones dejó marcado a muchas generaciones al interpretar “La boa”, “Mil horas”, “Pena negra”, “Perfume de gardenias”, entre otras más.

El rapero Residente lanzó oficialmente su marca de cerveza artesanal, Residente Tripel, dos meses después de haberla presentado y venderla por primera vez, pero de manera limitada. Ésta es la primera de dos estilos de cerveza que Residente planifica lanzar este año y que únicamente se venderá en Puerto Rico.

La ex Primera Dama Michelle Obama se postuló en contra de la candidatura del cantante Kanye West a la presidencia de Estados Unidos, e instó a los votantes a no apoyar a candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar. (Por Katia Plascencia Muciño)