Además del dolor por haber perdido a su padre, una mujer se encontró que fue víctima de robo por parte de las autoridades.

Un hombre fue atropellado y muerto sobre carretera a Chapala el pasado 26 de agosto.

Cuando su hija fue a reclamar el cuerpo al Semefo le informaron que su padre traía consigo una tarjeta de nómina, pero que ya no estaba ahí.

“Fuimos al Semefo y nos dijeron que la entregaron al Ministerio Público encargado de esa noche, en la Fiscalía que se encuentra en Tlajomulco De Zúñiga. Ahí nos dijeron que la tarjeta no la tenían ellos, que estaba resguardada con un policía que es el primer respondiente al llamado de la emergencia. Fuimos a buscar al policía y el jefe operativo nos dice que no, que ellos no la tienen”.

Nadie sabe, nadie supo dónde quedó la tarjeta de nómina.

Lo que sí sabe está mujer es que alguien utilizó los mil 500 pesos de la tarjeta de nómina para comprar cosas en el sitio de internet Mercado Libre.

Ahora tiene el dolor por haber perdido a su papá y la decepción de saberse desprotegida. (Por José Luis Escamilla)