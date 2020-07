Una mujer de la tercera edad murió atropellada esta mañana sobre la avenida Río Seco, a unos metros de la Calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Colonial Tlaquepaque.

El cuerpo de la víctima quedó debajo de un camión de mudanzas de la empresa Castores, cuyo chofer escapó.

Aunque no hubo testigos que informaran cómo ocurrió el accidente, todo apunta a que el conductor del pescado camión estaba girando cuando arrolló a la sexagenaria.

“Desconoce la unidad, no tenemos el chofer, no hay testigos, no hay nadie que nos diga que es lo que sucedió. Únicamente la persona debajo del camión”.

La mujer traía consigo un carrito para mandado, aunque cuando llegaron sus familiares dijeron desconocer si había salido a realizar alguna compra o si llevaba ropa para lavar. (Por José Luis Escamilla)